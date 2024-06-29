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İstifası sonrası sırra kadem basan Erden Timur bakın nerede ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan istifa eden Erden Timur, günler sonra bir düğünde görüntülendi. Halay çektiği görülen Timur'un o anları kısa sürede viral oldu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve özellikle yaptığı transferlerle dikkat çeken Erden Timur, şampiyonlukla tamamlanan sezon sonrasında sürpriz bir şekilde istifa etmişi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Timur, "13-14 aydır devam eden planlı yapılan iftiralara dayanmamın sebebi Galatasaray. Başka tutunacak bir dalım kalsa bu kararı almazdım. Bu iş aylarca sürdü. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim" demişti.

GÜNLER SONRA BİR DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Erden Timur, günler sonra katıldığı bir düğünde halay çekerken görüntülendi. O anlar kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Erden Timur Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Gjerj Kastoroiti:

yakışır herşey ona

10
7
yanıtYanıtla
Berkant Tezcan:

puhahha ????

1
0
yanıtYanıtla
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