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İstenmeyen gelinden yeni paylaşım

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Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan'ın annesi Gül Destan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan müstakbel gelini Arzum Kuruçalı hakkında sert yorumlar yapmıştı. Anne Destan, genç çiftin nişan haberine rağmen gelini kabul etmediğini belirtmişti. Ancak çift bu tepkilere rağmen yeni bir fotoğraf paylaştı. Gül Destan'ın bu paylaşıma nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.

Süper Lig devi Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Enis Destan, geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı.

ANNESİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmıştı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan da müstakbel gelinleri Arzum Kuruçalı için sert sözler sarf etmişti.

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Anne Gül Destan'ın açıklamalarına herhangi bir yanıt vermeyen taze aşıklardan yeni bir paylaşım geldi. Arzum Kuruçalı, nişanlısı Enis Destan ile birlikte yer aldığı kareyi kalp emojisiyle paylaştı. Instagram'daki fotoğrafa Gül Destan'ın ne tepki vereceği merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Gelin'in kıyafetini eleştiren Gül Destan, "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayakbağı gibi. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış" demişti.

Aradaki yaş farkına da sert söylemlerde bulunan Destan, "Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmemekte? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşım;

İstenmeyen gelinden yeni paylaşım

İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
Kaynak: Haberler.com / Spor
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