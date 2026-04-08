İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
GiveMeSport’un açıkladığı dünyanın en iyi 20 teknik direktörü listesinde Luis Enrique zirvede yer alırken, Guardiola ve Flick üst sıralarda kendine yer buldu. İşte diğer isimler...
GiveMeSport, dünya futbolunda aktif olarak görev yapan en iyi 20 teknik direktörü açıkladı. Listede birçok yıldız teknik adam yer alırken zirvedeki isim dikkat çekti.
ZİRVE LUIS ENRIQUE’NİN
Hazırlanan listede Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, dünyanın en iyi teknik direktörü olarak ilk sırada gösterildi. İspanyol çalıştırıcıyı Pep Guardiola ve Hansi Flick takip etti.
DEV İSİMLER LİSTEDE
Listede Carlo Ancelotti, Diego Simeone, Mikel Arteta, Antonio Conte ve Thomas Tuchel gibi futbol dünyasının önemli teknik adamları da üst sıralarda yer aldı.
GENÇ VE YÜKSELEN İSİMLER DE VAR
Xabi Alonso ve Arne Slot gibi yükselen teknik direktörlerin de listeye girmesi dikkat çekti. Ayrıca milli takım teknik direktörlerinin de sıralamada yer alması öne çıktı.
İLK 10 SIRALAMA DİKKAT ÇEKTİ
Luis Enrique’nin zirvede yer aldığı listede Guardiola ikinci, Flick üçüncü sırada bulunurken, Arteta ve Conte de ilk 5’te kendine yer buldu.
İŞTE 20 KİŞİLİK LİSTE
- 20 – Eddie Howe (Newcastle United)
- 19 – Marco Silva (Fulham)
- 18 – David Moyes (Everton)
- 17 - Julian Nagelsmann (Almanya Milli Takımı)
- 16 - Luis de la Fuente (İspanya Milli Takımı)
- 15 - Vincent Kompany (Bayern Münih)
- 14 - Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)
- 13 - Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)
- 12 - Unai Emery (Aston Villa)
- 11 - Simone Inzaghi (Al-Hilal)
- 10 - Arne Slot (Liverpool)
- 9 - Xabi Alonso (Takım yok)
- 8 - Carlo Ancelotti (Brezilya Milli Takımı)
- 7 - Diego Simeone (Atletico Madrid)
- 6 - Thomas Tuchel (İngiltere Milli Takımı)
- 5 - Antonio Conte (Napoli)
- 4 - Mikel Arteta (Arsenal)
- 3 - Hansi Flick (Barcelona)
- 2 - Pep Guardiola (Manchester City)
- 1 - Luis Enrique (Paris Saint-Germain)