İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

GiveMeSport’un açıkladığı dünyanın en iyi 20 teknik direktörü listesinde Luis Enrique zirvede yer alırken, Guardiola ve Flick üst sıralarda kendine yer buldu. İşte diğer isimler...

  • GiveMeSport tarafından açıklanan dünyanın en iyi 20 teknik direktör listesinde Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique birinci sırada yer aldı.
  • Listede Pep Guardiola ikinci, Hansi Flick üçüncü sırada bulunuyor.
  • Listede Carlo Ancelotti, Diego Simeone, Mikel Arteta, Antonio Conte ve Thomas Tuchel gibi teknik direktörler de yer alıyor.

GiveMeSport, dünya futbolunda aktif olarak görev yapan en iyi 20 teknik direktörü açıkladı. Listede birçok yıldız teknik adam yer alırken zirvedeki isim dikkat çekti.

ZİRVE LUIS ENRIQUE’NİN

Hazırlanan listede Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, dünyanın en iyi teknik direktörü olarak ilk sırada gösterildi. İspanyol çalıştırıcıyı Pep Guardiola ve Hansi Flick takip etti.

DEV İSİMLER LİSTEDE

Listede Carlo Ancelotti, Diego Simeone, Mikel Arteta, Antonio Conte ve Thomas Tuchel gibi futbol dünyasının önemli teknik adamları da üst sıralarda yer aldı.

GENÇ VE YÜKSELEN İSİMLER DE VAR

Xabi Alonso ve Arne Slot gibi yükselen teknik direktörlerin de listeye girmesi dikkat çekti. Ayrıca milli takım teknik direktörlerinin de sıralamada yer alması öne çıktı.

İLK 10 SIRALAMA DİKKAT ÇEKTİ

Luis Enrique’nin zirvede yer aldığı listede Guardiola ikinci, Flick üçüncü sırada bulunurken, Arteta ve Conte de ilk 5’te kendine yer buldu.

İŞTE 20 KİŞİLİK LİSTE

  • 20 – Eddie Howe (Newcastle United)
  • 19 – Marco Silva (Fulham)
  • 18 – David Moyes (Everton)
  • 17 - Julian Nagelsmann (Almanya Milli Takımı)
  • 16 - Luis de la Fuente (İspanya Milli Takımı)
  • 15 - Vincent Kompany (Bayern Münih)
  • 14 - Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)
  • 13 - Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)
  • 12 - Unai Emery (Aston Villa)
  • 11 - Simone Inzaghi (Al-Hilal)
  • 10 - Arne Slot (Liverpool)
  • 9 - Xabi Alonso (Takım yok)
  • 8 - Carlo Ancelotti (Brezilya Milli Takımı)
  • 7 - Diego Simeone (Atletico Madrid)
  • 6 - Thomas Tuchel (İngiltere Milli Takımı)
  • 5 - Antonio Conte (Napoli)
  • 4 - Mikel Arteta (Arsenal)
  • 3 - Hansi Flick (Barcelona)
  • 2 - Pep Guardiola (Manchester City)
  • 1 - Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
Alper Kızıltepe
Yorumlar (3)

Seko:

Onlardaki oyuncuları ver bizim yılmaz vurala bak neler yapıyor ....

Yanıtla
tolgn:

Buruk Okan nerde? O dünyadan değil herdalde zuhahaha

Yanıtla
Savaş Yıldız:

vincent company istisnasız bir Numara. adamların oynadığı topu seyredin. bayern münih

Yanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

