İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz şampiyon olma ihtimalleri

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takımın turnuvada şampiyon olma ihtimalleri üzerine bir olasılık analizi yaptı.

İŞTE O OLASILIKLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 36 takımın şampiyonluk ihtimalleri şu şekilde;

Lazio : %18 Tottenham: %12 Athletic Bilbao: %12 Manchester United: %10 Porto: %7 Eintracht Frankfurt: %7 Lyon: %7 Roma: %5 Real Sociedad: %5 Galatasaray: %4 Anderlecht: %3 Ajax: %2 Fenerbahçe: %1 Slavia Prag: %1 Rangers: %1 Union Saint: %1 Olympiakos: %1 Viktoria Plzen: %1 Braga: %1 Bodo/Glimt: %0.5 AZ Alkmaar: %0.4 Hoffenheim: %0.3 Midtjylland: %0.2 PAOK: %0.2 Twente: %0.1 Ferencvaros: %0.1 FCSB: %0.1 Maccabi Tel Aviv: %0.1 Elfsborg: %0.02 Malmö: %0.02 Beşiktaş : %0.01 Nice: %0.01 Karabağ: %0.01 Dinamo Kiev: %0 Ludogorets: %0 RFS: %0

TEMSİLCİLERİMİZİN DURUMU

6 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayarak kendisine 6. sırada yer buldu. Fenerbahçe ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 8 puanla 21. sırada yer aldı. Diğer bir temsilcimiz Beşiktaş da 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puanla 28. sırada bulunuyor.

SIRADAKİ RAKİPLER

Temsilcilerimizin kalan rakipleri şu şekilde;