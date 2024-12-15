İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz şampiyon olma ihtimalleri
Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 36 takımın şampiyonluk ihtimalleri üzerine bir analiz yaptı. Buna göre şampiyonluğun favorisi %18'lık oranla İtalyan ekibi Lazio olurken, temsilcilerimiz Galatasaray'a ise %4 ihtimal verildi.
Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takımın turnuvada şampiyon olma ihtimalleri üzerine bir olasılık analizi yaptı.
İŞTE O OLASILIKLAR
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 36 takımın şampiyonluk ihtimalleri şu şekilde;
- Lazio : %18
- Tottenham: %12
- Athletic Bilbao: %12
- Manchester United: %10
- Porto: %7
- Eintracht Frankfurt: %7
- Lyon: %7
- Roma: %5
- Real Sociedad: %5
- Galatasaray: %4
- Anderlecht: %3
- Ajax: %2
- Fenerbahçe: %1
- Slavia Prag: %1
- Rangers: %1
- Union Saint: %1
- Olympiakos: %1
- Viktoria Plzen: %1
- Braga: %1
- Bodo/Glimt: %0.5
- AZ Alkmaar: %0.4
- Hoffenheim: %0.3
- Midtjylland: %0.2
- PAOK: %0.2
- Twente: %0.1
- Ferencvaros: %0.1
- FCSB: %0.1
- Maccabi Tel Aviv: %0.1
- Elfsborg: %0.02
- Malmö: %0.02
- Beşiktaş : %0.01
- Nice: %0.01
- Karabağ: %0.01
- Dinamo Kiev: %0
- Ludogorets: %0
- RFS: %0
TEMSİLCİLERİMİZİN DURUMU
6 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayarak kendisine 6. sırada yer buldu. Fenerbahçe ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 8 puanla 21. sırada yer aldı. Diğer bir temsilcimiz Beşiktaş da 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puanla 28. sırada bulunuyor.
SIRADAKİ RAKİPLER
Temsilcilerimizin kalan rakipleri şu şekilde;
- Galatasaray: İç sahada Dinamo Kiev (21 Ocak), deplasmanda Ajax (30 Ocak)
- Fenerbahçe: İç sahada Lyon (23 Ocak), deplasmanda Midtjylland (30 Ocak)
- Beşiktaş: İç sahada Athletic Bilbao (22 Ocak), deplasmanda Twente (30 Ocak)