Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Suriye'de yeni savunma bakanından PKK/YPG'ye operasyon sinyali
İşte Suriye'deki yeni hükümetin ilk hedefi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan küçük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
Belediye başkanından küçük çocuğa ilginç soru: Baban rüşvet yer mi?
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Ünlü sanatçı hastaneye böyle getirildi

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz şampiyon olma ihtimalleri

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz şampiyon olma ihtimalleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 36 takımın şampiyonluk ihtimalleri üzerine bir analiz yaptı. Buna göre şampiyonluğun favorisi %18'lık oranla İtalyan ekibi Lazio olurken, temsilcilerimiz Galatasaray'a ise %4 ihtimal verildi.

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takımın turnuvada şampiyon olma ihtimalleri üzerine bir olasılık analizi yaptı.

İŞTE O OLASILIKLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 36 takımın şampiyonluk ihtimalleri şu şekilde;

  1. Lazio : %18
  2. Tottenham: %12
  3. Athletic Bilbao: %12
  4. Manchester United: %10
  5. Porto: %7
  6. Eintracht Frankfurt: %7
  7. Lyon: %7
  8. Roma: %5
  9. Real Sociedad: %5
  10. Galatasaray: %4
  11. Anderlecht: %3
  12. Ajax: %2
  13. Fenerbahçe: %1
  14. Slavia Prag: %1
  15. Rangers: %1
  16. Union Saint: %1
  17. Olympiakos: %1
  18. Viktoria Plzen: %1
  19. Braga: %1
  20. Bodo/Glimt: %0.5
  21. AZ Alkmaar: %0.4
  22. Hoffenheim: %0.3
  23. Midtjylland: %0.2
  24. PAOK: %0.2
  25. Twente: %0.1
  26. Ferencvaros: %0.1
  27. FCSB: %0.1
  28. Maccabi Tel Aviv: %0.1
  29. Elfsborg: %0.02
  30. Malmö: %0.02
  31. Beşiktaş : %0.01
  32. Nice: %0.01
  33. Karabağ: %0.01
  34. Dinamo Kiev: %0
  35. Ludogorets: %0
  36. RFS: %0

TEMSİLCİLERİMİZİN DURUMU

6 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayarak kendisine 6. sırada yer buldu. Fenerbahçe ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 8 puanla 21. sırada yer aldı. Diğer bir temsilcimiz Beşiktaş da 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puanla 28. sırada bulunuyor.

SIRADAKİ RAKİPLER

Temsilcilerimizin kalan rakipleri şu şekilde;

  • Galatasaray: İç sahada Dinamo Kiev (21 Ocak), deplasmanda Ajax (30 Ocak)
  • Fenerbahçe: İç sahada Lyon (23 Ocak), deplasmanda Midtjylland (30 Ocak)
  • Beşiktaş: İç sahada Athletic Bilbao (22 Ocak), deplasmanda Twente (30 Ocak)
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
img

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle
img

Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızlı kilo verme uğruna canından oluyordu
"Hızlı kilo vereyim" derken can verecekti
Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçının ilk 11'leri
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi: Doların sonu geliyor
Simpsonlar'dan bu kez ekonomi kehaneti geldi
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Fenerbahçe Başakşehir) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Aralık Fenerbahçe Başakşehir maçı nereden izlenir? FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kocaelispor Esenler Erokspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Kocaelispor Esenler Erokspor maçı ne zaman? İsrail ile ticaret durduruldu mu? Mango'nun kurucusu neden öldü? İsak Andiç Ermay neden öldü? Masterchef kim elendi? 15 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam eleme adayları kim, potada kimvar ?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.