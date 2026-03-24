İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali
Galatasaray'ın Liverpool maçında sakatlanan yıldızı Noa Lang, operasyon sonrası son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.
DERİN KESİK SONRASI AMELİYAT OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool karşılaşmasında sağ el baş parmağında ciddi bir kesik oluşan Hollandalı futbolcu, İngiltere'de acil olarak ameliyata alınmıştı.
PARMAĞI SARGIYA ALINDI
Lang'ın yaptığı paylaşımda sağ el baş parmağının büyük bir sargı içerisinde olduğu görüldü. Yıldız oyuncunun son hali kısa sürede gündem oldu.
İLK MAÇTA YOK, DÖNÜŞ PLANLANIYOR
Kulüp doktoru Yener İnce, oyuncunun durumunun yakından takip edildiğini belirtirken, Lang'ın Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. İkinci maç için ise durumunun yeniden değerlendirileceği ifade edildi. Sağlık ekibi, yıldız futbolcunun en kısa sürede sahalara dönebilmesi için özel bir antrenman programı hazırladı.