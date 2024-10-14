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Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

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A Milli Futbol Takımı, bu akşam Uluslar Ligi'nde İzlanda deplasmanına konuk olacak. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

GRUPTA LİDERİZ

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi. Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı. Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor. Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, TSİ 21.45'te karşılaşacak.

YILDIZ FUTBOLCULAR YOK

Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Ingason, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Traustason, Sigurdsson, Oskarsson, Gudjohnsen.

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, İrfan Can, Arda, Kenan, Bertuğ.

Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

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Yorumlar (2)

Yilmaz Haydar:

yenilecegiz cunku bizim genlerde sureklilik yok ust uste basarılı galibiyet yok

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İsmail Yigit:

İzlanda alır. İnşallah yanılırım

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