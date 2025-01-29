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İşte gruplarda paylaşılan o video! Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu

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Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olması, Beşiktaş taraftarları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Taraftarlar, bu durumu Kurtlar Vadisi'nin efsane sahnesiyle ifade eden bir videoyu sosyal medyada paylaştılar. Videoda, Talisca'nın Süleyman Çakır karakterine, Quaresma'nın ise Polat Alemdar karakterine benzetilmesi dikkat çekti.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olması, Beşiktaş taraftarları arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

KURTLAR VADİSİ TEMALI VİDEO

Beşiktaş taraftarları, durumu Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz sahneleriyle ifade eden bir video paylaştılar. Videoda, Talisca'nın Süleyman Çakır karakterine, Quaresma'nın ise Polat Alemdar karakterine benzetilmesi dikkat çekti. Bu yaratıcı gönderi, birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Paylaşılan video, sosyal medyada binlerce etkileşim alarak taraftarlar arasında hızla yayıldı. Beşiktaşlılar, bu video aracılığıyla hem üzüntülerini ifade ettiler hem de Talisca'nın ayrılışına yönelik hislerini mizahi bir dille aktardılar.

İşte gruplarda paylaşılan o video! Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLa fa la sol İsmail:

ee video nerde gardaş? hayal mi edelim?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

adam fenerbahçeden 23 milyon euro bir para kazanacak.. niye size mahkum kalsın, sonuçta profesyonel bir futbolcu.. 34 35 yaşına kadar kazandığı ona kalacak.. mecbur geleceğini düşünecek.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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