Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı

Fenerbahçe, milli araya sancılı bir şekilde girdi. Kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakıldığını resmen açıkladı. Bu kararın ardından gözler, soyunma odasında yaşanan tartışmaya çevrildi. Olayın ayrıntıları ise gün yüzüne çıktı.

CENK TOSUN'DAN YELEK FIRLATMA TEPKİSİ

Samsunspor maçının ikinci yarısında Domenico Tedesco'nun son değişiklik hakkını kullanması, yedek kulübesinde bulunan Cenk Tosun'u sinirlendirdi. Oyuna giremeyeceğini anlayan tecrübeli futbolcu, ısınmayı bırakıp kulübeye dönerken yeleğini sinirle yere fırlattı. Bu hareket, teknik heyet tarafından "disiplinsizlik" olarak değerlendirildi ve kadro dışı kararında etkili oldu.

SOYUNMA ODASINDA GERGİN ANLAR

Asıl krizin fitilini ise İrfan Can Kahveci'nin soyunma odasındaki sözleri ateşledi. Maçın ardından takım arkadaşlarına sert bir çıkış yapan milli futbolcu, "Takım puan kaybederken itiraz eden yok, mücadele eden yok!" sözleriyle ortamı gerdi.

Daha sonra doğrudan Archie Brown'a dönen İrfan Can, "Sana gollük orta yaptım, koşsan golü atardın ama ayakta uyuyorsun!" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine Brown'un sinirlenerek, "Kapa çeneni, bağırma! (Shut up!)" dediği ve tartışmanın büyüdüğü aktarıldı.

TAKIM ARKADAŞLARI ARAYA GİRDİ

Gerilimin kısa sürede yükseldiği soyunma odasında fiziksel bir müdahale yaşanmadı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle tartışma büyümeden son buldu. Ancak bu olay, yönetim ve teknik heyet tarafından "Disiplin sınırlarının aşılması" olarak değerlendirildi.

YÖNETİM KARARLI: DİSİPLİN TAVİZİ YOK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, takım içi huzuru korumak adına iki ismi de kadro dışı bırakma kararı aldı. Kaynaklara göre yönetim, bu tür davranışlara karşı "sıfır tolerans" politikası uygulayacak.

KAMPTA GERGİN HAVA SÜRÜYOR

Milli ara döneminde yapılan antrenmanlarda, teknik heyetin takım içi iletişimi yeniden düzenlemek için özel toplantılar yaptığı bildirildi. Tedesco'nun, oyunculara "takım disiplini her şeyin önünde" mesajı verdiği öğrenildi.