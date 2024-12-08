İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon
Sivasspor karşısında 10 kişi kalan ve 1-0 geriye düşen Galatasaray, ilk yarının sonunda Osimhen ile penaltı kazandı. Topun başına geçen Nijeryalı golcü, penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.
Sivasspor deplasmanında 15. dakikada 10 kişi kalan Galatasaray, 45+6. dakikada penaltı kazandı.
OSIMHEN YERDE KALDI, KARAR PENALTI
Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topa Victor Osimhen hareketlendi. Nijeryalı golcü, topu kaleci Dorde Nikolic'ten kurtardı ve yerde kaldı. Hakem Turgut Doman, Nikolic'in Victor Osimhen'e faul yaptığı kanaatine vardı ve Galatasaray penaltı kazandı. Sivassporlu futbolcular, hakeme itirazda bulunsa da Turgut Doman'ın kararı değişmedi.
İşte o pozisyon;
OSIMHEN PENALTIYI ATTI
Kararın ardından topun başına geçen Osimhen, fileleri buldu ve 1-0 geriye düşen takımını 45+9. dakikada 2-1 üstünlüğe taşımayı başardı.