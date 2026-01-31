İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

Serie A'nın 23. haftasında Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmada Lazio, Genoa'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

GOLLER VE KRİTİK ANLAR

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada penaltıdan Pedro, 62. dakikada Kenneth Taylor ve 90+10. dakikada penaltıdan Danilo Cataldi attı. Genoa'nın golleri ise 67. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi ve 75. dakikada Vitinha'dan geldi.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu sonuçla Lazio puanını 32'ye yükseltti. Genoa ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Juventus deplasmanına gidecek. Genoa ise sahasında Napoli'yi konuk edecek.