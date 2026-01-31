İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Lazio, Genoa'yı 90+10'da Cataldi'nin penaltı golüyle 3-2 yenerek puanını 32'ye çıkardı. Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Juventus deplasmanına gidecekken, Genoa Napoli'yi konuk edecek.
- Lazio, Serie A'nın 23. haftasında Genoa'yı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup etti.
- Lazio'nun golleri 56. dakikada penaltıdan Pedro, 62. dakikada Kenneth Taylor ve 90+10. dakikada penaltıdan Danilo Cataldi tarafından atıldı.
- Bu galibiyetle Lazio'nun puanı 32'ye yükseldi, Genoa'nın puanı 23'te kaldı.
Serie A'nın 23. haftasında Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmada Lazio, Genoa'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
GOLLER VE KRİTİK ANLAR
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada penaltıdan Pedro, 62. dakikada Kenneth Taylor ve 90+10. dakikada penaltıdan Danilo Cataldi attı. Genoa'nın golleri ise 67. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi ve 75. dakikada Vitinha'dan geldi.
PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
Bu sonuçla Lazio puanını 32'ye yükseltti. Genoa ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Juventus deplasmanına gidecek. Genoa ise sahasında Napoli'yi konuk edecek.