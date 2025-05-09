Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump çıldırdı! Netanyahu ile teması kesti, onsuz ilerleyecek
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

Kriz büyüyor! ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

Ara seçim soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı

Dışişleri'nden bir ülkeye seyahat uyarısı: Sakın gitmeyin

İşte futbol bu! Finale çıkamayan takımı şaşırtan anlar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Mağlubiyete rağmen Bilbao taraftarları, maç sonunda takımlarına büyük destek verdi.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

MANCHESTER İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

Maçtaki ilk gol 31. dakikada Bilbao'dan Mikel Jauregizar ile geldi. İkinci yarıda baskısını artıran Manchester United'da Mason Mount, 72. dakikada şık bir vuruşla topu ağlara yollayarak skora dengeyi getirdi. Turun ilk maçında da gol atan Brezilyalı oyuncu Casemiro, 80. dakikada attığı klas bir kafa golüyle Manchester United'ı öne geçirdi.

TAKIMLARINA DESTEK OLDULAR

Rüzgarı arkasına alan ev sahibinde dakika 85'te topu boş kaleye ağlara yollayan Danimarkalı golcü Rasmus Höjlund, farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü Mason Mount söyledi. İngiliz oyuncu, 90+1'de orta sahadan attığı harika golle skoru 4-1 yaptı. Mağlubiyete rağmen Bilbao taraftarları, maç sonunda takımlarına büyük destek verdi.

İşte futbol bu! Finale çıkamayan takımı şaşırtan anlar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Usta isimden korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Galatasaray yarın şampiyon olabilir

Galatasaray yarın şampiyon olabilir
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.