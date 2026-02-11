Haberler

İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu


İtalya Kupası çeyrek finalinde Como, 90 dakikası 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Napoli'yi 7-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu.

  • Como, İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli'yi deplasmanda penaltı atışları sonucunda 7-6 mağlup etti.
  • Como, İtalya Kupası yarı finalinde Inter ile eşleşti.
  • İtalya Kupası yarı finali 4 Mart'ta, finali ise 13 Mayıs'ta oynanacak.

İtalya Kupası çeyrek finalinde Como, deplasmanda Napoli'yi penaltı atışları sonucunda 7-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadele büyük heyecana sahne oldu.

90 DAKİKADA EŞİTLİK BOZULMADI

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Como, 39. dakikada Martin Baturina'nın penaltı golüyle öne geçti. Napoli, ikinci yarının hemen başında 46. dakikada Antonio Vergara ile eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı.

PENALTILARDA 7-6'LIK ZAFER

Uzatmalara gidilmeden direkt seri penaltı atışlarına geçilen maçta Como, rakibini 7-6 mağlup etti. Büyük çekişmeye sahne olan atışlar sonucunda gülen taraf konuk ekip oldu.

YARI FİNALDE RAKİP INTER

Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como, bu galibiyetle yarı finalde Inter ile eşleşti. Yarı final karşılaşması 4 Mart'ta oynanacak. İtalya Kupası'nda final ise 13 Mayıs'ta yapılacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

