İşte büyük takım! Celtic, ligin bitimine 4 hafta kala 53'üncü şampiyonluğunu ilan etti

Hearts'ı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup eden Celtic, İskoçya Ligi'nde Celtic, bitime 4 hafta kala 53. şampiyonluğunu ilan etti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

2-0'lık maçta Celtic'e galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri Kyogo Furuhashi ve Oh Hyun-Gyu kaydetti. Bu sonuçla puanını 95'e yükselten Celtic, en yakın takipçisi Rangers'ın durumuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etti. Celtic üst üste ikinci, toplamda 53. şampiyonluğuna ulaştı.

105 GOL ATTILAR

İskoç devi Celtic bu sezon oynadığı maçlarda 105 gol atıp 25 gol yedi. 15 maçta da hiç gol yemediler.