İstatistikleri çok konuşulur! Yıldız futbolcu Şenol Güneş'le adeta küllerinden doğdu

Beşiktaş'ta 3'üncü dönemini yaşayan Cenk Tosun, Süper Lig'in ilk 11 haftasında sadece 1 kez gol atmayı başarırken Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 15 maçta ise 11 gol kaydetti. Milli futbolcunun bu performansı dikkatlerden kaçmadı.

Deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'in Beşiktaş'a getirilmesiyle birlikte Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un da performansı dikkat çekiyor.

ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ

İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren ve sezon başında Beşiktaş ile 1+1 yıllık kontrat imzalayarak siyah-beyazlı takımdaki üçüncü dönemine adım atan 31 yaşındaki golcü oyuncu, son dönemde yakaladığı çıkışla eski günlerini hatırlatıyor.

DERBİYE DAMGA VURDU

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği derbide 2 kez fileleri havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Cenk Tosun, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı.

GÜNEŞ'İN ELİ DEĞDİ

Sezonun ilk 11 haftasında Beşiktaş'ın başında bulunan Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in fazla forma şansı vermediği Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle farklı bir kimliğe büründü.

CENK ATINCA BEŞİKTAŞ KAZANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Cenk Tosun'un gol attığı 9 karşılaşmanın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, milli oyuncunun fileleri havalandırdığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Cenk Tosun, 3 maçta 2'şer, 6 müsabakada da birer kez ağları havalandırdı. Bu sezon ligde gollerin 7'sini ayakla ve 3'ünü kafa vuruşuyla atan Cenk, 2'sini ise penaltıdan kaydetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon toplamda 27 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu, bu mücadelelerde 15 gol atarken 3 de asist kaydetti.