Trendyol 1. Lig: İstanbulspor: 1 Vanspor FK: 3

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, sahasında Vanspor FK'ya 3-1 yenildi. Maçta Ivan Cedric, Vanspor adına üç gol atarak galibiyetin mimarı oldu.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Loshaj'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Çağlar, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda yumrukladı.

24. dakikada Jefferson'un uzun pasında sağ tarafta topla buluşan Cedric'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada Loshaj'ın pasında ceza sahası içinde Krstovski'nin sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1

47. dakikada sol taraftan ortasında Cedric'in kale alanı sol tarafından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 1-2

67. dakikada Loshaj'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşunda kale alanı önünde iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

73. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Cedric'in sol taraftan ceza sahasına girip kaleci İsa'yı geçtikten sonra vuruşunda İstanbulspor savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

81. dakikada Emir'in sağ taraftan çizgiye indikten sonra içeriye çevirdiği topu Cedric, altıpasta tek vuruşla ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Oğuzhan Yazır

İstanbulspor: İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadir, Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (Ömer Faruk Duymaz dk. 76), David Sambissa (Enver Cenk Şahin dk. 89), Florian Loshaj, Mendy Mamadou (Emir Kaan Gültekin dk. 76), Mario Krstovski (Mustafa Sol dk. 65)

Yedekler: Alp Tutar, Enes Köseoglu, İzzet Ali Erdal, Fahri Ay, İsa Dayaklı, Alieu Cham

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Naby Oulare, Muhammet Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Medeni Bingöl (Sabahattin Destici dk. 81), Mehmet Özcan, Aliou Traore, Hasan Bilal (Erdem Seçgin dk. 39), Jefferson, Emir Bars (Anıl Yıldırım dk. 90+2), Ivan Cedric

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Servet Ölmez, Muhammed Çoksu, Güvenç Usta, Anestis Vlachomitros, Soran Tümen

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Mario Krstovski (dk. 38) (İstanbulspor), Ivan Cedric (dk. 24, 47 ve 81) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Hasan Bilal, Mehmet Özcan, Çağlar Şahin Akbaba (Vanspor FK) - İSTANBUL

