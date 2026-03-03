Haberler

İlyas Öztürk: "Akademiden oynattığımız oyunlarımızın performanslarından memnun kaldık"

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile 0-0 berabere kalırken, teknik sorumlu İlyas Öztürk, akademiden oynattıkları futbolcuların performanslarından memnun olduklarını vurguladı.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Boluspor karşısında akademiden oynattıklarını futbolcuların performanslarından memnun kaldıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "Zaten kupa bizim için bitti. Burada bir iddiamız yoktu. Lige hazırlanıyoruz. Biz buraya akademiden 7 oyuncumuzu aldık. Onların performansından çok memnun kaldık. Boluspor'a da ligde başarılar dilerim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
