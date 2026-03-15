İstanbulspor'da acı kayıp: Baran Alp Vardar hayatını kaybetti

İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 20 yaşında hayatını kaybetti. Kulüp, Vardar'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti ve başsağlığı mesajı paylaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, genç oyuncu Baran Alp Vardar'ın vefat haberini duyurdu. Sarı-siyahlı kulübün Süper Lig'de mücadele ettiği 2023-2024 sezonunda formasını giyen Baran Alp, sonrasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kaldı. İstanbulspor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 20 yaşındaki futbolcuyu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıkları belirtilerek başsağlığı mesajı paylaşıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun Baran Alp. Seni asla unutmayacağız. Canımız Baran Alp'in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güzelce Mezarlığı'nda defnedilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
