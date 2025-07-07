İstanbulspor'un Eski Yıldızları Kulübü Ziyaret Etti
Trendyol 1 Lig ekiplerinden İstanbulspor, eski oyuncuları Zeki Çelik ve Feyenoord'a transfer olan Gaoussou Diarra'nın kulübü ziyaret ettiğini duyurdu. İki futbolcu, antrenman öncesi İstanbulspor'u ziyaret ederek duygusal anlar yaşattı.
Trendyol 1 Lig ekiplerinden İstanbulspor, eski oyuncuları Zeki Çelik ve geçtiğimiz günlerde Feyenoord'a transfer olan Gaoussou Diarra'nın kulübü ziyaret ettiğini duyurdu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski oyuncumuz ve gururumuz Mehmet Zeki Çelik ile geçtiğimiz günlerde Feyenoord'a transfer olan bir diğer gururumuz Gaoussou Diarra, akşam antrenmanımız öncesi kulübümüzü ziyaret etti" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor