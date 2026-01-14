Haberler

İlyas Öztürk: "Bundan sonraki süreçte kendi ligimize odaklanacağız"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Trabzonspor'a 6-1 yenilmenin ardından, takımın ligdeki bir sonraki mücadelelerine odaklanacağını belirtti. Öztürk, eksik oyuncular ve ikinci yarıda yaşananlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 6-1 yenildi. Müsabakanın ardından basın toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, "İlk yarı biz istediğimiz gibi oynadık. Fakat ikinci yarı oyuncumuz atıldıktan sonra dengeler çok değişti. Kolay değil tabii, Trabzon'a karşı oynuyorsunuz. Direnç vermeye çalıştık, refleks vermeye çalıştık ama cezalı ve sakat oyuncularımız var. O yüzden tam bir kadro olarak çıkamadık. Bundan sonraki süreçte kendi ligimize odaklanacağız. Keçiörengücü maçına hazırlanıp devam edeceğiz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

