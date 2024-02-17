İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz Taraftarları Eleştirdi

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, taraftarların ' İstanbulspor kümeye' diye bağırmasını eleştirerek, " İstanbulspor'un teknik direktörü olarak söyleyeyim. Başka insanların bağırmasına gerek yok. Çok klas bir kulüp olarak kümeye gidiyoruz, üreterek Türk futboluna bir değer katarak gidiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçla ilgili fazla konuşmak istemediğini dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Korkmaz, "Stratejik olarak, stratejimiz daha iyi işleten takım olarak maça başladık bir gol yiyene kadar. O ara arka arkaya 2 gol yememiz bizi maçtan biraz kopardı. Skoru daha da açabilirdi. Sonrasında iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı özelinde oyun yönetme anlamında değil ama ikinci yarı yaptığımız hem oyuncu değişiklikleri hem de formasyon değişikliğiyle biraz daha işlemeye başladı. Bu maç özelini almayın. Genel anlamda konuşuyorum. Bugünkü olayla alakalı değil. Ali Yaşar'a ambulansta oksijen tüpüne bağlandı. Ama oksijen tüpüne bağlanması buna sebep olan pozisyonda faul verilmedi. İstanbulspor aleyhine en fazla penaltı çalınan takımdır. Bugünde bariz penaltılar da vardı ama birini aldık. Ali Yaşar'ın oksijen tüpüne bağlanmasına sebep olan faul, verilmeyen pozisyon İstanbulspor'a karşı tutumu gösteriyor. Sezon başından beri böyle. Sorun yok bundan şikayet etmiyoruz" diye konuştu.

"Klas bir takım olarak kümeye gidiyoruz"

Transfer yapmadıklarının altını çizen sarı-siyahlıların teknik direktörü, "Göreve geldiğimizde transfer dönemi devam ediyordu. Başka bir zihinle buradayız. Hep diyorum ya, ligde kalmak için kendi standardının dışına çıkan takımlar bir alt ligde de ligde kalmak için harcadıkları maliyetlerin karşılığını biraz geri alıyorlar. Burada farklı bir şekilde baktık. Bugün mesela maç 2-1'ken oyuna giren oyuncumuz 2005 doğumlu, bir başka oyuncumuz da 2006 doğumluydu ve bugün Süper Lig'deki ilk maçıydı. 15-20 gün önce A takım kadrosuna aldık ve bugün sahaya attık. Bazen insanlar diyor ki mecburiyetten diyorlar, mecburiyetten değil. Kimsenin umurunda olmayan maçlarda gençleri oyuna sürmek ne kulüp vizyonumuzla ne de benim teknik adam olarak futbola bakışımızla bir alakası yok. Bu sloganı son birkaç maçta da duyuyoruz, 'İstanbulspor kümeye' diye. İstanbulspor'un teknik direktörü olarak ben söyleyeyim. Başka insanların bağırmasına gerek yok. Çok klas bir kulüp olarak gidiyoruz, üreterek Türk futboluna bir değer katarak gidiyoruz kümeye gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA