İstanbulspor, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile Yollarını Ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yaptığı açıklamada Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Avcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.
İstanbulspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
