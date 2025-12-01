İstanbulspor, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile Yollarını Ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

İstanbulspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL