İstanbulspor, Teknik Direktör Hakan Yakın ile Yollarını Ayırdı

İSTANBUL,

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörleri Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor'un başında 13 lig maçına çıkan Hakan Yakın, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.