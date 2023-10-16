Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, Teknik Direktör Hakan Yakın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkarken, 2 puan topladı ve henüz galibiyetle tanışamadı.

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, Teknik Direktör Hakan Yakın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Yakın getirildi. Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibi teknik direktörlük görevi için Hakan Yakın ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 46 yaşındaki teknik adam, kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkarken, 2 puan topladı ve henüz galibiyetle tanışamadı. - İSTANBUL