İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu. Tekke'nin başında olduğu İstanbulspor, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19. sırada yer alıyor.