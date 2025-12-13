Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, SMS Grup Sarıyer'i 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Duran Şahin ve Mustafa Sol ile bulan İstanbulspor, rakip sahada üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Ali Vardar, Ömer Yasin Gezer

Sms Grup Sarıyer : Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Emre Yeşilyurt (Dk. 90+2 Metehan Mert), Camara, Regattin, Anziani, Urie (Dk. 77 Baran Engül), Dembele

İstanbulspor : İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Dk. 14 Yunus Bahadır), Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 67 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 90+3 Cham), Loshaj, Mamadou (Dk. 90+3 Enver Cenk Şahin), Krstovski (Dk. 66 Mustafa Sol )

Goller: Dk. 40 Camara ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 78 Duran Şahin, Dk. 85 Mustafa Sol ( İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 23 Camara ve Fatih Kurucuk, Dk. 35 Djilobodji, Dk. 84 Oğuzhan Berber, Dk. 85 Emre Yeşilyurt ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 79 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 84 Mamadou ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
