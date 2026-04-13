İlyas Öztürk: 'Çok mutluyuz'
İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Özbelsan Sivasspor maçının ardından takımın 3 puan almasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, genç kadrolarıyla başarılarını sürdürdüklerini söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Özbelsan Sivasspor maçının ardından, "Biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirip 3 puan aldık. Çok mutluyuz. Sivasspor'a da başarılar diliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın kendileri adına önemli olduğunu belirten Öztürk, "Aşağıdan Serik Spor puan almıştı. Biz buraya kazanmak için geldik. Yaptığımız çalışmalarda da bunun neticesini aldık. Adam adama oynadık. Zaman zaman hatalar da yaptık. Rakibimiz pozisyon buldu ve değerlendiremedi. Biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirip 3 puan aldık. Çok mutluyuz, 3 puan aldık. Sivasspor'a da başarılar diliyoruz. Sürekli genç kadroyla maça çıkıyoruz" dedi. - SİVAS

