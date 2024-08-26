İstanbulspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti

1'inci Lig'in 3'üncü haftasında İstanbulspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.

1'inci Lig'in 3'üncü haftasında İstanbulspor, evinde Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Davut Dakul Çelik düdük çaldı. Çelik'in yardımcılıklarını ise Muhammet Ali Doğan ile Egemen Savran üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi İstanbulspor ; İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Kerem Şen ve Emr Kaan Gültekin 11'i ile çıktı. Konuk ekip Şanlıurfaspor ise; Tokotaev, Burak Çamoğlu, Miraç Acer, Mboula, Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Malle, Landel, Hasan Hüseyin Acar, Ofosu ve Begic ile sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı ev sahibi İstanbulspor 3-0 kazandı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Okan Erdoğan, 24'üncü dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6'ncı dakikada Diarra kaydetti. Bu sonucun ardından İstanbulspor, puanını 9'a yükseltti. Şanlıurfaspor ise 3 puanda kaldı.