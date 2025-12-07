Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Emirhan Başyiğit, Sambissa ve Vefa Temel'den geldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Çağdaş Altay, Salih Burak Demirel, Çağrıcan Pazarcıklı

İstanbulspor : İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Sambissa (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 71 Vefa Temel), Mamadou, Krstovski (Dk. 70 Mustafa Sol), Emir Kaan Gültekin (Dk. 13 Ömer Faruk Duymaz)

Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 76 Mehmet Talha Şeker), Kamil Fidan (Dk. 86 Malle), Charisis, Badji (Dk. 46 Bekir Böke), Avramovski (Dk. 67 Ethemi)

Goller: Dk. 17 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 58 Sambissa, Dk. 80 Vefa Temel ( İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 40 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 49 Uğur Çiftçi (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 43 Vorobjovas, Dk. 64 Emrecan Uzunhan ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.