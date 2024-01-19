İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'ı teknik direktör olarak atadı

İstanbulspor, Hakan Yakın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi.

İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Murat Yakın ile yollarını ayıran sarı-siyahlılar, Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Evine hoş geldin Osman Zeki Korkmaz" denildi.

41 yaşındaki teknik direktör 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında İstanbulspor'u çalıştırmıştı. - İSTANBUL