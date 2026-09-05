İstanbulspor, Mamadou Fall ve Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, transfer döneminin son gününde iki önemli takviye yaptı. Sarı-siyahlılar, Kasımpaşa'nın kiralık gönderdiği Mamadou Fall ile geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer'de oynayan Aytaç Kara ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Mamadou Fall ve Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, transfer sezonunun son gününde 2 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-siyahlılar, Kasımpaşa'nın kiralık olarak gönderdiği Bandırmaspor'da sezonu tamamlayan Mamadou Fall ve geçtiğimiz sezonu Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer formaları ile geçiren Aytaç Kara ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı