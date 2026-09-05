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İstanbulspor, Mamadou Fall ve Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı

İstanbulspor, Mamadou Fall ve Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, transfer döneminin son gününde iki önemli takviye yaptı. Sarı-siyahlılar, Kasımpaşa'nın kiralık gönderdiği Mamadou Fall ile geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer'de oynayan Aytaç Kara ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Mamadou Fall ve Aytaç Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, transfer sezonunun son gününde 2 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-siyahlılar, Kasımpaşa'nın kiralık olarak gönderdiği Bandırmaspor'da sezonu tamamlayan Mamadou Fall ve geçtiğimiz sezonu Amed Sportif Faaliyetler ve Sarıyer formaları ile geçiren Aytaç Kara ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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