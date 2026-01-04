Haberler

İstanbulspor, 100 yaşında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, kulübün 100. kuruluş yıl dönümüne özel bir mesaj yayımlayarak, İstanbulspor'un Türk futboluna katkılarını ve ahlaki değerlerini vurguladı.

İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, kulübün 100 yıllık tarihiyle ilgili, "Yalnızca sportif başarılarıyla değil, yetiştirdiği sporcular, benimsediği ahlaki değerler ve Türk futboluna kazandırdığı başarılar ile de örnek bir duruş sergilemiştir" dedi.

İstanbul spor Kulübü, 100. yaşını kutluyor. Sarı-siyahlılar, futbolun yanı sıra, basketbol, voleybol, izcilik, yelken, masa tenisi, bisiklet, briç ve satranç branşlarında da faaliyet gösterdi. İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da, kulübün 100. kuruluş yıl dönümüne dair mesaj yayımladı. Sarıalioğlu, "Türk futbolunun köklü çınarlarından biri olan İstanbul spor Kulübü, 2026 yılı itibarıyla kuruluşunun 100. yılını büyük bir gurur ve onurla karşılamaktadır. 1926 yılında İstanbul'un spor kültürüne değer katmak amacıyla yola çıkan kulübümüz; bir asırlık tarihinde yalnızca sportif başarılarıyla değil, yetiştirdiği sporcular, benimsediği ahlaki değerler ve Türk futboluna kazandırdığı başarılar ile de örnek bir duruş sergilemiştir. Sarı-siyah renkler altında geçen bu 100 yıllık yolculuk; emek, fedakarlık, sadakat, liyakat ve inançla yazılmış bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullandı.

"Türk sporuna katkı sağlamayı kararlılık ve azimle sürdürüyoruz"

İstanbulspor Kulübü'nde emeği olanlara da teşekkürlerini ileten Başkan Sarıalioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbulspor Kulübü olarak, geçmişimizden aldığımız güç ve değerler mirası ile geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeyi, altyapıya verdiğimiz önem, kurumsal yapımız ve sürdürülebilir futbol anlayışımız doğrultusunda Türk sporuna katkı sağlamayı kararlılık ve azimle sürdürüyoruz. Bu anlamlı süreçte, kulübümüze gönül vermiş tüm sporcularımıza, teknik adamlarımıza, yöneticilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve en önemlisi büyük İstanbulspor taraftarına şükranlarımızı sunarız. Birlikte yaşadığımız bu gurur, yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de teminatıdır. İyi ki varız, iyi ki varsınız ve hep var olmaya; aynı ülküde değerler yaratmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri

Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri
Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Aralarında çok sayıda sivil de var
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş