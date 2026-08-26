İstanbulspor'dan Kubilay Sönmez transferi
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Geçen sezon Manisa FK'de forma giyen tecrübeli futbolcu, yeni sezonda sarı-siyahlı formayı giyecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i 2 yıllığına renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kubilay Sönmez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
Geçen sezonu Manisa FK'de tamamlayan tecrübeli futbolcu, 2024-2025'te de sarı-siyahlı formayı giydi.
Kaynak: AA