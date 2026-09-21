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İstanbulspor, Elvin Mendy'de maç sonrası kalp sorunu bulunmadığını açıkladı

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İstanbulspor, Manisa FK maçı sonrası göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan Elvin Mendy'de anjiyo sonucunda kalp kaynaklı sorun bulunmadığını açıkladı. Mendy'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve takip sürecinin sürdüğü belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, ligin 8. haftasında oynanan Manisa FK karşılaşmasının ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan futbolcu Elvin Mendy'nin kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülmüştür. Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Manisa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Kaynak: AA
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