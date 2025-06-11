İstanbulspor'dan Yeni Teknik Direktör Ataması: Mustafa Alper Avcı

İstanbulspor'dan Yeni Teknik Direktör Ataması: Mustafa Alper Avcı
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İstanbulspor, sezon sonunda Adana Demirspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Avcı'ya hoş geldin dileklerini iletti.

İstanbulspor, sezon sonu Adana Demirspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulüp, Teknik Direktörlük görevine Mustafa Alper Avcı'yı getirdi. İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adana Demirspor Kulübü ile 30.06.2025 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Sayın Mustafa Alper Avcı ile, Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bu süreçte gösterdikleri anlayış ve destekleri için Adana Demirspor kulübüne ayrıca teşekkür ederiz. Teknik Direktörümüz Mustafa Alper Avcı'ya hoş geldin dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

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