İstanbulspor'dan Galatasaray maçı için sürpriz çıkış: İzin verseler Kadıköy'de de oynarız

İstanbulspor, 16 Mayıs'ta Galatasaray ile oynayacağı maç için stat arıyor. Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Olimpiyat Stadı'nda mücadeleyi oynayamayacak olan İstanbulspor'a Vodafone Park için de izin çıkmamıştı. Sarı-siyahlıların asbaşkanı yaptığı son açıklamada, "Bizim için önemli olan taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stat fark etmez. İzin verseler Kadıköy'de de oynarız." dedi.