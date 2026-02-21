Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Ligin 27. haftasında İstanbulspor, Boluspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Araujo'nun 88. dakikada attığı gol belirleyici oldu.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Berkay Erdemir, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Egemen Savran
Boluspor : Bartu Kulbilge, Devran Şenyurt, Işık Kaan Arslan, Kouagba, Lucas de Lima, Dean Liço, Balburdia, Erdem Dikbasan (Dk. 78 Onur Öztınga), Baluta (Dk. 56 Rasheed), Barış Alıcı (Dk. 78 Alptekin Çaylı), Arda Usluoğlu (Dk. 68 Aganspahic)
İstanbulspor : Alp Tutar, Fatih Tultak, Sambissa (Dk 68 Araujo), Duran Şahin, Turan Deniz Tuncer (Dk. 85 Özcan Şahan), Duhaney, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz, Mamadou (Dk. 34 Fahri Kerem Ay), Krstovski (Dk 68 Mustafa Sol), İsa Dayaklı
Goller: Dk. 88 Araujo ( İstanbulspor )
Sarı kartlar: Dk. 64 Dean Liço ( Boluspor ), Dk. 64 Duhaney, Dk. 81 Mustafa Sol, Dk. 90 Yusuf Ali Özer ( İstanbulspor )
Trendyol 1. Ligin 27. haftasında İstanbulspor deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti.