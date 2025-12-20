İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun annesi Sebahat Sarıalioğlu son yolculuğuna uğurlandı

1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun annesi Sebahat Sarıalioğlu, Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sebahat Sarıalioğlu için Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Sarıalioğlu'nun cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcıları Taner Saral ve Kemal Ertürk'ün yanı sıra Sarıalioğlu ailesinin yakınları ve spor camiasından isimler katıldı. Sarıalioğlu ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. - TRABZON