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İstanbulspor, Atakaş Hatayspor'u 3-0 Yendi

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Stat: Mersin

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Bahtiyar Birinci

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 76 Doğukan Sinik), Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Rivas, Dele-Bashiru (Dk.88 Kamil Ahmet Çörekçi), Matondo, Rui Pedro (Dk. 46 Boudjemaa), Halil Dervişoğlu (Dk.69 Fernandes), Strandberg (Dk. 69 Dadashov)

İstanbulspor : Alp Arda, Mehmet Yeşil, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou (Dk. 83 Vefa Temel), Coly, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin (Dk. 83 Eren Arda Şan), Loshaj, Ali Yaşar (Dk.72 Okan Erdoğan), Laurentino (Dk.78 Özcan Şahan)

Goller: Dk. 68 Loshaj, Dk. 71 Mamadou, Dk. 87 Vefa Temel ( İstanbulspor )

Sarı kart: Dk. 48 Boudjemaa, Dk. 86 Doğukan Sinik ( Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

58. dakikada Matondo'nun pasıyla buluşan Boudjemaa'nın ceza sahası dışından sert vuruşu üstten auta çıktı.

68. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan Laurentino'nun ortasında arka direkte topla buluşan Loshaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

71. dakikada İstanbulspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sol çaprazında Emir Kaan Gültekin meşin yuvarlağı altıpas içerisindeki Mamadou'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-2

87. dakikada İstanbulspor durumu 3-0 yaptı. Sağ kanattan ilerleyen Vefa Temel, ceza sahası dışından sol ayağıyla düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmayı İstanbulspor 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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