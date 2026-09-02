İstanbulspor, Ali Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 24 yaşındaki santrfor Ali Akman'ı kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçen sezon Keçiörengücü'nde 28 maçta 4 gol atan Akman, yeni takımında formasını giyecek.
Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, santrfor Ali Akman'ı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre, 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Ali Akman, geçen sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 28 maçta 4 gol kaydetti.
Kaynak: AA