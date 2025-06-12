İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Kulübünü Ziyaret Etti

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İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile bir araya gelerek önemli bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Beşiktaş'a ait simgelerin de ele alındığı bildirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş Kulübüne ziyarette bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Davut Gül'ü Tüpraş Stadı'ndaki makamında ağırladı. Ziyarette kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora ve yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam da hazır bulundu.

Serdal Adalı, ziyaretin sonunda İstanbul Valisi Davut Gül'e Beşiktaş'ın simgesi olan kartal heykelini hediye etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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