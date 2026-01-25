İstanbul'un göbeğinde olay! Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu
TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA
Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA evinde Biga spor ile saat 14.00'te karşı karşıya geldi. Müsabakanın tamamlanmasının ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma yaşandı.
TAŞ VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraftarlar birbirlerine taş ve sopalar atarken, olaya görevli polisler müdahale etti.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, polisin müdahalesi sonucu tarafların dağıldığı öğrenildi.