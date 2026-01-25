Haberler

İstanbul'un göbeğinde olay! Maç bitti, taş ve sopalar havada uçuştu

Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA'nın evinde Bigaspor ile gerçekleşen maçın ardından taraftarlar arasında büyük bir kavga çıktı. Kavgada taraftarlar birbirlerine taş ve sopalar attı. Olaylar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, polis müdahalesi sonucu taraftarların dağıldığı belirtildi.

  • İstanbul Küçükçekmece'de Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. hafta maçı sonrası İFA ve Bigaspor taraftarları arasında kavga çıktı.
  • Kavgada taraftarlar birbirlerine taş ve sopa attı.
  • Polis müdahalesi sonucu taraftarlar stat çevresinden ayrıldı.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA evinde Biga spor ile saat 14.00'te karşı karşıya geldi. Müsabakanın tamamlanmasının ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma yaşandı.

TAŞ VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraftarlar birbirlerine taş ve sopalar atarken, olaya görevli polisler müdahale etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, polisin müdahalesi sonucu tarafların dağıldığı öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

VAHSI TOPLUM OLDUK

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

