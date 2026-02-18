'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Juventuslu futbolcu Filip Kostic'e, Fenerbahçe'de forma giydiği dönem hatırlatılarak "İstanbul'u özledin mi?" sorusu yöneltildi. Kostic, bu soruya "Hayır" yanıtını verdi. Kostic'in bu cevabı, kısa sürede gündem oldu ve farklı yorumlara neden oldu

  • Juventuslu futbolcu Filip Kostic, kendisine yöneltilen 'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna 'Hayır' yanıtını verdi.
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma sonrası Juventus cephesinde dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"İSTANBUL'U ÖZLEDİN Mİ?" SORUSU

Mücadele sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Juventuslu futbolcu Filip Kostic'e, Fenerbahçe'de forma giydiği dönem hatırlatılarak " İstanbul'u özledin mi?" sorusu yöneltildi.

Sırp futbolcu, bu soruya tek kelimelik bir yanıt verdi: "Hayır."

Kostic'in net ve kısa cevabı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Galatasaray ise aldığı 5-2'lik galibiyetle İtalya'daki rövanş öncesinde tur kapısını araladı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBeytullah ÇELEBİ:

Adama gün mü gösterdi fener. Bak eski cimbomlulara öyle mi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıözgün özen :

adam fenerde müzmin yedekti sizinkiler banko oynayan ama gidipte başarılı olan cinconlu yok dışarda

yanıt2
yanıt5
Haber Yorumları289csds2pm:

ahahahhaha yalan mı söylesin :ddd

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

