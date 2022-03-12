Antalyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu: İstanbul'a gelemiyoruz
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Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda karşılaşacak Antalyaspor, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'a hareket edemedi. Akdeniz ekibi, TFF'ye karşılaşmanın ertelenmesi için başvuruda bulundu.
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Süper Lig'i de vurdu. Antalyaspor, Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gelemedi.
ANTALYASPOR, İSTANBUL'A HAREKET EDEMEDİ
Başakşehir ile 13 Mart Pazar saat 16.00'da karşı karşıya gelecek Antalyaspor, İstanbul'a olumsuz hava koşulları nedeniyle hareket edemedi. Akdeniz ekibi, TFF'ye başvuruda bulunarak maçın ertelenmesini talep etti.
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