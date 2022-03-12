Antalyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu: İstanbul'a gelemiyoruz

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Süper Lig'i de vurdu. Antalyaspor, Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gelemedi.

ANTALYASPOR, İSTANBUL'A HAREKET EDEMEDİ

Başakşehir ile 13 Mart Pazar saat 16.00'da karşı karşıya gelecek Antalyaspor, İstanbul'a olumsuz hava koşulları nedeniyle hareket edemedi. Akdeniz ekibi, TFF'ye başvuruda bulunarak maçın ertelenmesini talep etti.

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