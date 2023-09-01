İstanbul TED Spor Kulübü'nde Türkiye Tenis Şampiyonası Sonuçlandı

İstanbul TED Spor Kulübü'nde düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu. Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Yankı Erel ve Başak Eraydın şampiyon oldu.

İstanbul TED Spor Kulübü'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası bugün sona erdi.

28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul TED Spor Kulübü'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu. Sert kortlarında düzenlenen ve toplamda 800 bin TL para ödülünün dağıtılacağı organizasyonda finallerin ardından şampiyonlar belli oldu.

Tek erkekler finalinde TED Spor Kulübü'nden Yankı Erel ile ENKA Spor Kulübü'nden Cem İlkel karşı karşıya geldi. Yankı Erel, rakibini 6-3 ve 7-5 mağlup ederek 2023 Tek Erkekler Büyükler Türkiye şampiyonu oldu. Tek kadınlar finalinde ise ENKA Spor Kulübü'nden Başak Eraydın ile Erzincan Tenis Kulübü'nden İlay Yörük finalde mücadele etti. Başak Eraydın, 6-4 ve 7-6'lık skorlarla rakibi yenerek 2023 Tek Kadınlar Büyükler Türkiye şampiyonu oldu.

Çift erkekler finalinde Cengiz Aksu (ENKA) / Tuncay Duran (ENKA) çifti, Yankı Erel (TED) / Ergi Kırkın (TED) ikilisini 6-3 ve 6-4 yenerek şampiyonluk sevinci yaşarken, çift kadınlar finalinde ise Başak Eraydın (ENKA) / Melis Sezer (ENKA) çifti, Cemre Anıl (GREEN) / Doğa Türkmen (ENKA) ikilisini 6-2 ve 6-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan teklerde dereceye giren sporculara ödüllerini eski Türkiye şampiyonlarından Alaaddin Karagöz ve Filiz Önder verirken, çiftlerde dereceye giren sporculara ödüllerini ise TTF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Okumuş ile TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ercan Atmaca takdim etti.