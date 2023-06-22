İstanbul Şişlispor Futsal Ligi Şampiyonu
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TFF Futsal Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonu İstanbul Şişlispor oldu. İki maç üzerinden oynanan final serisinde İstanbul Şişlispor, Bingöl Gençlikspor'u mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonu İstanbul Şişlispor oldu.
İki maç üzerinden oynanan final serisinde İstanbul Şişlispor ile Bingöl Gençlikspor şampiyonluk mücadelesi verdi.
Eşleşmenin ilk maçını 6-4 kazanan İstanbul Şişlispor, ikinci maçta da rakibini mağlup etmeyi başardı.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamlayan İstanbul Şişlispor, ikinci müsabakayı da 8-2 yenerek sezonu şampiyon tamamladı.