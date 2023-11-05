DÜNYANIN kıtalararası koşulan tek maratonu olma unvanını taşıyan Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Anadolu yakasından başlayıp Boğaz Köprüsü geçilerek Avrupa yakasında sonlanan maratonda, bazı vatandaşlar köprü üzerinde kahve yapıp koşunun tadını çıkarırken bazıları ise manzarayı izledi. Bir kişi ise koşuda sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan İstanbul Maratonu bu sene Türkiye İş Bankası sponsorluğunda "Yüzyılın Koşusu" sloganıyla 45'inci kez koşuldu. Anadolu yakasında başlayan koşu Avrupa yakasında son buldu. Yerli ve yabancı vatandaşların maratona ilgilisi yoğundu. Maratonda 8, 15 ve 42 kilometrelik koşuların startını İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu startın ardından vatandaşlar ile boğaz köprüsünden geçti. Koşuya katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla köprüyü geçti. Kimileri köprü üstünde hatıra fotoğrafı çektirerek koşuya devam etti. Kimileri ise çocuklarıyla birlikte maratona katıldı. Köprü üstünde vatandaşlar çay, kahve ve simit yiyerek o anların fotoğrafını çekti. Köprüden geçen bir grubun ise Filistin bayraklarıyla yürüdüğü görüldü.

KÖPRÜ ÜSTÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Maratonda bir kişi sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. O renkli anlara diğer koşucular da alkışlarla eşlik etti. Sevgilisinden hiç beklemediği anda evlilik teklifi aldığını söyleyen kadın mutlu olduğunu belirtti. Evlilik teklifinde bulunan adam ise iki kıtanın kendilerinide birleştirdiğini söyleyerek teklifine 'evet' yanıtını aldığı için sevinçli olduğunu ifade etti.

"YÜZÜNCÜ YILDA BU COŞKUYU YAŞADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Çocuklarıyla birlikte maratona katılan Neslihan Gediktaş, "Aslında son 3 yıldır katılıyoruz. Daha önce de kızlarım ve eşimle birlikte de katıldık. Yüzüncü yılda bu coşkuyu yaşadığımız için çok mutluyuz. Gayet heyecanlı İstanbul'un bu eşsiz manzarasını seyretmek zaten her zaman muhteşem. Burada direkt seyretmek daha da muhteşem" dedi.

"BURADA KAHVE İÇMENİN KEYFİ APAYRI BİR ŞEY"

Koşu sırasında köprü üstünde kahve yapan Mesut Egeli, "Geçen sene de burada kahve yapmıştım. Aynı şekilde yine Türk kahvesi yapıyorum tam ortada. Burada kahve içmenin keyfi apayrı bir şey. Her sene katılmaya çalışıyorum. Son birkaç yıldır da katıldım. Özellikle yüzüncü yıl olması ayrı bir heyecan, ayrı bir güzellikti bizim için. Eminim herkes en üst duygularıyla bu coşkuyu yaşıyordur" diye konuştu.

80 yaşında koşuya katılan Nuran Yaman, "Her sene katılıyorum zaten, bu sene daha heyecanlı. Eşim rahatsız olduğu için tek katıldım onun için hüzünlüyüm. Ama katıldığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.