İstanbul Maratonu'nda Dereceye Giren Sporculara Ödüller Verildi

Güncelleme:
47'nci İstanbul Maratonu'nda 126 ülkeden katılan 41 bin 416 koşucu dereceye girerken, ödül töreni Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 50'şer bin dolar ödül verildi.

TÜRKİYE İş Bankası 47'nci İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

126 ülkeden koşucuların katıldığı yarışlara 42 kilometrelik maratonda 5 bin 976, 15,5 kilometrelik koşuda 12 bin 440, kurumsal koşularda 18 bin ve halk koşusunda yaklaşık 5 bin olmak üzere toplamda 41 bin 416 bin kişi yer aldı.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maratonda, koşuların ardından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Dursun da katıldı.

Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 50'şer bin dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlar 20'şer bin dolar, üçüncüler ise 10'ar bin dolar ödül alırken, toplam 190 bin Dolar ödül dağıtıldı.

Türk atletler de kendi aralarında ödüllendirildi. Yarışlarda birincilere 60 bin, ikincilere 50 bin, üçüncülere 40 bin olmak üzere toplamda 400 bin TL para ödülü verildi. Tekerlekli sandalye koşucuları için birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin ve üçüncüye 20 bin TL ödül dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
