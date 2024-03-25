İstanbul Kartalspor U14 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Bilecik'te düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaların şampiyonu İstanbul Kartalspor oldu.

A ve B grubunda 6 takımın mücadele ettiği U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Bilecik Sentetik Sahada gerçekleştirildi. A Grubunda Bursa Yol Spor, Sakarya Arifiye Spor, İstanbul Kartalspor yer alacak. B Grubunda ise; Yalovaspor, Bursa Özlücespor Gençlikspor ve İstanbul Dudulluspor yer aldı. A grubun lideri İstanbul Kartalspor ile B Grubunun lideri İstanbul Dudulluspor final müsabakasında karşı karşıya geldi. Bilecik Sentetik Sahada oynana final müsabakasını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve sporseverler izledi. Normal süresi 1-1 biten müsabaka penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar da İstanbul Kartalspor rakibini 5-4 yenerek, son 20 takım arasında kaldı. - BİLECİK