İstanbul Gençlikspor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Güneysuspor'u 36-30 yendi

İstanbul Gençlikspor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Güneysuspor'u 36-30 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul Gençlikspor, konuk ettiği Güneysuspor'u 36-30 yendi. İlk yarıyı 14-12 geride kapatan İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirerek sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul Gençlikspor, konuk ettiği Güneysuspor'u 36-30 yendi.
Beykoz'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını konuk takım, 14-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren İstanbul temsilcisi, sahadan 36-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA