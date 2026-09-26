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İstanbul Gençlikspor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Güneysuspor'u 36-30 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul Gençlikspor, konuk ettiği Güneysuspor'u 36-30 yendi. İlk yarıyı 14-12 geride kapatan İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirerek sahadan galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul Gençlikspor, konuk ettiği Güneysuspor'u 36-30 yendi.

Beykoz'daki THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını konuk takım, 14-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren İstanbul temsilcisi, sahadan 36-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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