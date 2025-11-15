Haberler

İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı

Güncelleme:
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-28 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı 21-12 önde tamamlayan İstanbul Gençlik, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-28 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım İstanbul Gençlik, 21-12 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, maçtan 40-28 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
