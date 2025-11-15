İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-28 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı 21-12 önde tamamlayan İstanbul Gençlik, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 13. haftasında İstanbul Gençlik, Rize Belediyespor'u deplasmanda 40-28 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım İstanbul Gençlik, 21-12 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, maçtan 40-28 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor